Venezuela, Peru'dan yardım istedi: Suikast girişiminin failleri aranıyor

Venezuela hükümeti, Devlet Başkanı Maduro'yu hedef alan suikast girişiminin faillerini arıyor. Peru Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Venezuela'nın şüphelileri bulmak için Peru'dan yardım istediği belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, katıldığı askeri geçit töreni sırasında bir suikast girişiminin hedefi olmuştu. Maduro, bomba yüklü drone ile gerçekleştirilen saldırıyı yara almadan kurtulmuş, saldırının arkasında yurtdışından yönlendirilen aşırı sağcıların olduğuna işaret etmişti.

Saldırının ardından, Venezuela hükümeti, Devlet Başkanı Maduro'yu hedef alan suikast girişimine adı karıştığı düşünülen kişileri arıyor.

Peru Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Venezuela'nın şüphelileri bulmak için Peru'dan yardım istediği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün, Karakas'taki Peru Elçiliği'ne Venezuela Dışişleri Bakanlığı'nın, yetkililerce suikast girişimine karıştığından şüphelenilen iki kişinin bulunmasına dönük talebi ulaştı" dendi.

Peru Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlığın talebi Peru'daki ilgili otoritelere ilettiği, "eğer Peru'ya giriş yaptılarsa" bu iki kişinin bulunacağı belirtildi.

Maduro'ya suikast girişiminin ardından başlayan kovuşturmada, ikisi üst rütbeli subay olmak üzere 14 kişi tutuklandı. Ancak Venezuela yetkilileri asıl faillerin Kolombiya ve ABD'de saklandığına inanıyor.