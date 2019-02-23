Venezuela ordusu Kolombiya sınırına asker konuşlandırıyor

Venezuela ordusundan yapılan açıklamada bugün kapatıldığı duyurulan Kolombiya sınırına asker konuşlandırılacağı belirtildi. ABD destekli muhalefet, bugün Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde bulunan 'insani yardım'ları ülkeye sokacağını açıklamıştı.

Venezuela Silahlı Güçlerinin Stratejik Operasyon Komutanlığı'ndan yapılan Twitter açıklamasında, "Başkomutan Nicolas Maduro'nun talimatları doğrultusunda komutanımız Remigio Ceballos, halkın huzur ve güvenliğinin korunması için silahlı güçlere Kolombiya sınırına asker konuşlandırılması emrini verdi" denildi.

Komutanlık'ın başka bir Twitter mesajındaysa "Burada kimse teslim olmuyor, kimse yorulmuyor, teslim olmak hainliktir" ifadelerine yer verildi.

Venezuela, ABD destekli muhalefetin ülkeye "insani yardım" getirmek için harekete geçeceğini açıkladığı 23 Şubat önceside Kolombiya sınırını kapatma kararı almıştı. Venezuela, daha önce de Brezilya ile olan sınırın kapatılmasına karar vermişti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "yardım" tartışmalarının, "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.

Ordu, Maduro'nun talimatı doğrultusunda sınırı kapatırken, muhalefetin Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde bekletilen paketleri, 23 Şubat'ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.