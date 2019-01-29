Venezuela ordusu emperyalizme karşı yürüdü

Venezuela ordusu, ABD destekli darbe girişiminin karşında olduğunu göstermek için yürüdü.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido'nun geçici bir hükümet kurma çağrısı sonrasında başta ABD olmak üzere birçok ülke Guadio'yu geçici başkan olarak tanımış ve seçilmiş başkan Nicolas Maduro'dan görevi bırakmasını talep etmişti. Venezuela ordusu, ABD destekli bu darbe girişiminin karşında olduğunu göstermek için yürüdü.

Sputnik’in haberine göre Venezüela Silahlı Kuvvetleri mensubu askerler, ABD'nin baskısına karşın morallerin yüksek olduğunu sergilemek için yürüdü. Venezuela Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, 28 Ocak, şanlı ordumuzun erkek ve kadınları, Amerikan emperyalizminin aralıksız saldırıları karşısında morallerin yüksek olduğunu sergiledi. Venezuela'yı korumak boynumuzun borcu" dendi.

