Venezuela mahkemesinden ev hapsini ihlal ederek darbecilerle işbirliği yapan Lopez için tutuklama kararı

Venezuela'da ölümlü olaylara sebebiyet vermesi nedeniyle 13 yıl ev hapsi cezası bulunan muhalif Leopoldo Lopez, ABD destekli darbe girişimine destek vererek sokağa çıkmıştı.
Juan Guaido'nun başarısız darbe girişimine katıldığı tespit edilen Lopez için tutuklama kararı çıkartıldı.
Mahkeme kararına göre 13 yıllık cezasının 5 yılını geride bırakan Lopez, tutukluluğunun ardından kalan süreyi Ramo Verde Ulusal Askeri Merkezi'nde geçirecek.
GUAİDO YANLILARI SERBEST BIRAKTI
teleSUR'un haberine göre Lopez, 2014 yılında aşırı sağcıları sokağa çıkmaya ve şiddet kullanmaya kışkırtmış, orduya yönelik darbe çağrıları yapmıştı.
Guaido'yla birlikte hareket eden 30 kadar kaçak asker, Lopez'i tutuklu bulunduğu evden serbest bıraktı.
Öncelikle Şili Büyükelçiiği'ne saklanan Lopez, bunun ardından İspanya Büyükelçiliği'ne geçti. Lopez'in hala İspanya Büyükelçiliği'nde bulunduğu bildiriliyor.
Darbeye desteğini sürdüren Lopez, Guaido'nun girişimini "daha büyük çatlaklara yol açacak bir çatlak" olarak niteliyor.