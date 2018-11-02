Venezuela Komünist Partisi'nin iki üyesi suikastle öldürüldü

Venezuela Komünist Partisi (PCV)'nden yapılan açıklamaya göre, PCV Merkez Komite üyesi ve köylü hareketinin öncülerinden Luis Fajardo ile bir diğer PCV üyesi Javier Aldana 31 Ekim çarşamba gecesi evine dönerken açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Venezuela Komünist Partisi (PCV)'nden yapılan açıklamaya göre biri Merkez Komite üyesi 2 PCV üyesi motosikletle Nueva Bolivia bölgesindeki evlerine dönmekte iken, hareket etmekte olan bir araçtan açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

PCV Genel Sekreteri Oscar Figuera imzalı Siyasi Büro açıklamasında MK üyesi Fajardo'nun bugüne kadar defalarca ölüm tehdidi almış olmasına rağmen gerekli koruma önlemlerini almayan yetkililer şiddetle kınandı. "Yoldaşımıza yapılan suikastten Sur del Lago bölgesindeki toprak sahiplerini, Ulusal Muhafız üyelerini ve yoldaşımıza kamuoyu önünde tehditlerde bulunan yozlaşmış politikacıları sorumlu tutuyoruz" denilen açıklamada hükümetten suikaste ilişkin çok ciddi ve derin bir soruşturma yürütmesi ve suçlulara örnek cezalar verilmesi talep edildi.

Caño Rico köylü hareketinin militan direnişçilerine ve Venezuela'nın tamamında mücadele veren parti üyelerine derin üzüntülerini ve baş sağlığı dileklerini ileten PCV önderliği açıklamasında "yoldaşımızın hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Halkın hakları ve bağımsız bir anayurt için mücadelemize devam edecek ve kazanacağız!" dedi.

Yaşanan bu olay, Venezuela Komünist Partisi'ne bu yıl yapılan çok sayıda saldırının sonuncusu ve en şiddetlisi olarak kayda geçti. Kısa bir süre önce Barinas bölgesinden bir başka PCV üyesine motosikletten ateş açılmış ancak son anda kurtulmuştu. Sur del Lago toprak sahipleri ile köylülerin sık sık çatışmalarına sahne olan bir bölge olarak biliniyor.

Ülkede kırsal bölgelerde süren köylü hareketine ve tarım işçilerinin mücadelesine öncülük eden PCV çeşitli baskı ve saldırılara maruz kalıyor. Üyeleri arasında daha önce de uzun süre göz altında tutulanlar, yaralananlar bulunan partinin dış büro üyesi Carolus Wimmer, geçtiğimiz günlerde ICP'ye verdiği röportajda bu konuya dikkat çekmiş, "Mücadelenin zorunlu kıldığı fedakarlıkların farkındayız, ama bundan dolayı geri adım atmayacağız" demişti.

Kısa bir süre önce üç aydır Bolivarcı Polis Güçleri tarafından gözaltında tutulan PCV üyesi Jose Luis Daza'ya yapılan muamelenin haksızlığı ve suçlamaların asılsızlığı üzerine bir açıklama yapılmış, bu tür muamelelerde bulunan üst düzey yetkililerin soruşturulduğu bir kuruluş oluşturulması için teklifte bulunulmuştu.

Luis Fajardo için iktidardaki Birleşik Sosyalist Parti (PSUV) üyelerinden de taziye açıklamaları geldiği öğrenildi. Ekim ayı başında PSUV'u seçim öncesi imzaladıkları ikili protokole uymamakla eleştiren PCV'nin direnişçilere yapılan saldırılara karşı bir kampanya başlatması bekleniyor.