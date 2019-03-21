Venezuela istihbaratı Guaido'nun ekibinden iki ismi gözaltına aldı

Venezuela istihbaratı Juan Guaido'nun ekibinin başında bulunan Roberto Marrero ve Guaido yanlısı eski vekil Sergio Vergara'yı gözaltına aldı.

Venezuela istihbaratı, kendisini devlet başkanı ilan ederek darbe girişiminde bulunan ABD destekli Juan Guaido'nun ekibine yönelik operasyonlara başladı.

Guaido tarafından yapılan açıklamada, Guaido'nun yardımcılığını yapan ve ekibinin başında bulunan Roberto Marrero'nun ve Guaido yanlısı eski vekil Sergio Vergara'nın gözaltına alındığı açıklandı.

ABD yönetimi, Venezuela hükümetine karşı sert yaptırımlara gitmiş, Venezuela'nın ABD'deki varlıklarını Guaido'nun kontrolüne vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela yönetimini devirme girişimlerinin devam edeceğini söylerken, "bütün seçeneklerin masada olduğunu" belirterek tehditte bulunuyor.