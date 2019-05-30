Venezuela hükümetinin muhalefetle görüşmesinde sonuç alınamadı

Venezuela hükümetiyle muhalifler arasında yapılan görüşmelerin ikinci turundan da sonuç çıkmadı. Görüşmelerin süreceği bildirildi.

Oslo'da görüşen Venezuela hükümetiyle muhalifler, müzakerelerin ikinci turunda da anlaşmaya varamadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, anlaşma olmamasına rağmen görüşmelerde aşama kaydedildiğini ve müzakerelerin süreceğini açıkladı.

ABD DESTEKLİ MUHALEFET İSTİFADA DİRETİYOR

Soreide, görüşmelerde erken seçim konusunun da ele alındığını belirtirken, müzakerelerin zarar görmemesi için içeriğine dair detaylı bilgilendirme yapılmadığını söyledi.

Muhalefetin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun istifasında ısrarcı olduğu ve bu konuda geri adım atmadığı açıklandı.

ABD destekli darbe girişimi başarısız olmasına karşın, hükümet muhalefetle görüşmeyi kabul etmiş, Oslo'da müzakere süreci başlamıştı.