Venezuela hamlelerinde bugün: Guaido’ya yurt dışı yasağı...

Başsavcı Tarek Willam Saab, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'nun ülkeyi terk etmesi veya varlıklarını kaçırmasını engellemek için Yüksek Mahkeme'den 'önlem almasını' istedi. Yüksek mahkeme, bu talebi onayladığını bildirdi.

Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya ülke dışına çıkış yasağı konuldu. Başsavcı Tarek Willam Saab, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'nun ülkeyi terk etmesi veya varlıklarını kaçırmasını engellemek için Yüksek Mahkeme'den "önlem almasını" istedi. Yüksek mahkeme, bu talebi onayladığını bildirdi.

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ise ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini telefonla aradığını açıkladı. Guaido görüşmeye ilişkin, ''Trump'a, insani yardım sözünü ve 'devlet başkanlığı' yönetimimizi tanımasını yinelediği telefon görüşmesinden dolayı müteşekkirim'' ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile iş yapılmaması çağrısında bulundu.

Venezuela’da darbe için bastıran ABD’nin son adımlarından biri de Venezuela hükümetinin ABD Bankalarındaki hesaplarına el koymak oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela hükümetinin ABD’deki banka hesaplarında bulunan bazı varlıklarının muhalefet tarafından kullanılmasına ve kontrol edilmesine izin vereceğini açıkladı. Buna göre, New York Federal Rezerv Bankası ile diğer Amerikan bankalarında Venezuela hükümetine veya Venezuela merkez bankasına ait olan bazı varlıkların kontrolü Juan Guaido’ya veriliyor.

Bu gelişmelerin ardından, Guaido New York Times gazetesi için bir makale kaleme aldı. Makalede "ordu ve güvenlik güçleri mensuplarıyla gizli görüşmeler yaptığını" belirten Guaido, geçiş sürecinde Venezuela ordusunun desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Caracas'a inen gizemli Rus uçağı ise ABD desteğine sevinen Guaido yandaşlarını korkuttu. Guadi yanlısı Guerra uçağın altın taşımak için kiralandığını öne sürdü. Maduro yönetiminden ise uçak hakkında bir açıklama gelmedi. Associated Press, söz konusu uçağın Rus Nordwind Havayolları'na ait olduğunu duyurdu. Pazartesi gecesi Venezuela'ya giden 400 yolcu kapasiteli Boeing 777 tipi uçağın, Çarşamba sabahı Maiquetia Havalimanı'nda park edilmiş şekilde görüldüğü aktarıldı.