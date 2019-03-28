Venezuela halkı ABD'nin elektrik sabotajına karşı sokağa çıkıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sağ kanat muhalefet tarafından enerji tesislerini hedef alan terör saldırısı yapıldığını söyledi ve yeni döneme ilişkin planları açıkladı. Maduro, karşı devrimci muhalif lider Guaido'nun Cumartesi için yaptığı protesto çağrısına benzer bir çağrı yaparak yanıt verdi.

Venezuela'da karşı devrimci muhalif lider Juan Guaido, taraftarlarına elektrik kesintilerini protesto etmek için hafta sonu sokağa dökülmeleri çağrısı yaparken Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da gelecek günler için bir “yük yönetimi” planı açıkladı. Enerji tesislerinin terör saldırısı hedefi olduğunu söyleyen Devlet Başkanı, halkın cumartesi sokaklarda olmasını istedi.

Venezuela'da bu ay gerçekleşen ikinci büyük kesintinin sonucu olarak iş yerleri kapanmış ve okullar da tatil olmuş durumda.

Guaido “Her bir eyalette, her bir toplulukta suyu, elektriği ve gazı geri almak için ajitasyon yapma zamanı geldi” diye konuştu ve muhalefeti cumartesi günü için bir protesto düzenlemeye çağırdı.

Dün akşam saatlerinde telefonla devlet televizyonuna görüntülü olarak bağlanan Devlet Başkanı Maduro ise mevcut kesintinin ülkenin büyük bölümünün enerjisini sağlayan Guri hidroelektrik kompleksine yönelik “sapkın sağ kanat” tarafından gerçekleştirilen bir “terör saldırısının” sonucu olduğunu söyledi.

Corpoelec (devletin elektrik şirketi) işçileri sayesinde hizmet garantisi verebileceklerini söyleyen Maduro, “Ancak gelecek günler için bir yük yönetimi planına ihtiyacımız olacak” diye konuştu.

Planın detaylarına ilişkin bilgi vermeyen Maduro, taraftarlarına Cumartesi günü sokaklarda olmaları çağrısı yaptı.

Ülkedeki 24 eyaletin yarıya yakınında enerji kesintileri salı akşamı sona ermiş, ancak dün yeniden kesinti olmuştu.