Venezuela, Guaido’nun dokunulmazlığını kaldıracak

Venezuela Yüksek Mahkemesi, kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden ABD destekli muhalefet lideri Juan Guaido’nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, Ulusal Kurucu Meclis’ten ABD destekli darbenin başındaki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun dokunulmazlığının kaldırılmasını talep edeceklerini açıkladı.

Mahkeme Başkanı Maikel Moreno, Guaido’nun hakkındaki yurtdışına çıkış yasağını çiğnediği için dokunulmazlığının kaldırılmasını talep edeceğini açıkladı.

23 Ocak’ta kendisini “geçici devlet başkanı” ilan eden Guaido hakkında Venezuela Yüksek Mahkemesi yurtdışına çıkış yasağı kararı vermişti.

Ancak Guaido ABD'nin Venezuela'ya "insani yardım" gönderme bahanesiyle organize ettiği müdahale girişimine katılmak üzere 22 Şubat’ta Kolombiya’ya gitmişti.

Guaido daha sonra Brezilya, Paraguay, Arjantin ve Ekvador’u kapsayan bir Latin Amerika turunun ardından 4 Mart'ta ülkeye geri dönmüştü.



Venezuela Yüksek Mahkemesi ayrıca dünkü oturumunda 29 Ocak tarihli kararına atıfta bulunarak Guadio hakkında yurtdışına çıkış yasağı, mülk satışının yasaklanması, Venezuela’daki banka hesaplarının ve diğer finansal varlıklarının dondurulması ve vergi cezası ödemeye mahkum edilmesi yönünde alınan tedbirleri hatırlattı.

'ULUSAL KURUCU MECLİS' VE 'ULUSAL MECLİS'

2017 yılında Bolivarcı hükümete karşı yapılan ve yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarla ülkenin iç savaşa doğru sürüklenmesi üzerine aynı yılın temmuz ayında yapılan seçimle, Ulusal Kurucu Meclis göreve gelmiş ve yasama yetkisini üzerine almıştı. ABD destekli muhalefetin çoğunluğunu oluşturduğu Ulusal Meclis ise yaptırım gücü olmayan işlevsiz bir yapıya dönüştürülmüştü. Guaido halen Ulusal Meclis'in başkanı konumunda.

