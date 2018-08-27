Venezuela, göçmenleri ülkeye geri çağırdı

Venezuela Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, Ekonomik İyileştirme Planı sayesinde ülkenin iyileşmekte olduğu konusunda göçmenlere güvence verdi. BM’nin Uluslar Arası Göç Örgütü, Venezuela’daki göç krizinin ölçek olarak Akdeniz’de yaşanan 2015 göçmen krizine yaklaştığını öne sürmüştü.

Venezuela Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, komşu ülkelerde artan kısıtlamalar ve yabancı düşmanlığıyla karşı karşıya kalan tüm Venezuelalı göçmenleri ülkelerine dönmeye davet etti. Rodriguez, yeni Ekonomik İyileştirme Planı’nın ekonomik durumu istikrara kavuşturmayı başardığını söyledi.

'İŞ DÜNYASI'NA TEŞEKKÜR

Rodriguez, ekonomiyi istikrarlı hale getirme çabaları başta olmak üzere hükümetle işbirliği yaptığı için iş dünyasına teşekkür etti. Bakan ayrıca hükümetin fiyat anlaşmalarına ulaşmak için ilaç, otomobil parçaları ve giyim gibi diğer sektör temsilcilerini de toplantıya çağırdığını açıkladı.

Gelişmekte olan ekonomik durumun kanıtı olarak Rodriguez, son döviz ihalesi sürecinin Çarşamba günü gerçekleştiğini, para birimi yeniden yapılandırma planının yürürlüğe girmesinden sonra, hükümetin sabitlediği fiyattan ABD doları satmayı teklif ettiğini açıkladı.

VENEZUELA'DAKİ 6 MİLYON KOLOMBİYALI

Sunumunun ardından, Rodriguez'e, Uluslararası Göç Örgütü tarafından yapılan yakın tarihli açıklamaya ilişkin bir soru geldi. Uluslar Arası Göç Örgütü, Venezuela'dan göç hareketinin Akdeniz'dekiyle kıyaslanabilir bir göçmen krizi olmaya yakın olduğunu iddia etmişti.

Rodriguez, Venezuella'da yaşayan altı milyon Kolombiyalıya da işaret ederek, bölgeler arası göçün her zaman var olduğunu ve ülkedeki Kolombiyalıların Venezuela halkıyla barış içinde bir arada yaşandığını vurguladı.

GÖÇ HAREKETİ

2018’in başından beri yarım milyona yakın Venezuelalı komşu ülkelere göç etti.

Peru daha önce sadece kimlik göstererek ülkeye girişlerine izin verdiği Venezuelalılara sınır geçişlerinde pasaport zorunluluğu getirilirken Ekvador’un benzer girişimi mahkeme kararına takıldı.

Venezuelalıların gıda, ilaç ve temel mal sıkıntısı ile karşı karşıya kalmalarına yol açan ekonomik krizden ötürü sadece iki hafta önce Cuma günü 2 bin 500’e yakın Venezuelalının Peru’ya geçti öne sürüldü.

Peru’ya her hafta ortalama 3 bin kişinin geçtiği bildiriliyor. Peru Göç Örgütü’ne göre Peru’da 400 bin Venezuelalı göçmen bulunuyor. Kolombiya’da ise BM’ye göre 870 bin Venezuelalı bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yılın başlangıcından bu yana yarım milyondan fazla Venezuellalı'nın Kolombiya üzerinden Ekvator'a geçtiğini açıklamıştı.

Yıl başından beri diğer Latin Amerika ülkelerine sığınma talebinde bulunan Venezulalı sayısıysa 117,000’e ulaştı.