Venezuela: Exxon Mobil gemileri karasularımızı ihlal etti

Güney Amerika ülkesi Guyana, karasularında sismik araştırma yapan Exxon Mobil şirketine bağlı iki geminin Venezuela tarafından taciz edildiğini ileri sürdü. Venezuela sözkonusu gemilerin karasularını ihlal ettiğini belirterek olayla ilgili BM’yi bilgilendirdiğini açıkladı.

Güney Amerika ülkesi Guyana, karasularında sismik araştırma yapan Exxon Mobil şirketinin iki gemisinin Venezuela donanmasına bağlı savaş gemisince taciz edildiğini ileri sürdü.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı haftasonu gerçekleşen olayın Venezuela karasularında meydana geldiğini ve konuyla ilgili Birleşmiş Milletler ile Guyana’nın bilgilendirildiğini açıkladı.

Telesur’da yer alan habere göre, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Exxon Mobil’e ait iki araştırma gemisinin karasularını ihlal etmesine karşı önlem aldıklarını duyurdu. Arreaza, sözkonusu iki geminin Venezuela’ya ait Delta Amarcuro sularında bulunduğunu bildirdi. Olayı egemenliğin aleni ihlali olarak niteleyen Venezuela Dışişleri Bakanı, konuyla ilgili BM’ye bilgi verildiğini ve Guyana’ya eylemlerinin kabul edilemez olduğunun bildirildiğini kaydetti.

Arreaza, Guyana hükümetine konuyla ilgili doğrudan ve saygılı bir diyalog kurulması için çağrıda bulundu ve ülkesinin uluslararası yasalara kesin bir biçimde uyarak kendi çıkarlarını koruyacağını vurguladı.