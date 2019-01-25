Venezuela Büyükelçisi: Düşmanımız ortak

Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes düzenlediği basın toplantısında Venezuela ve Latin Amerika’nın önemli günlerden geçtiğini söyleyerek, Türkiye'ye ortak düşmana karşı birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde basın toplantısı düzenleyen Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, ABD ve ABD güdümlü ülkelerin anayasaya uygun seçilmiş başkanı tanımama teşebbüsünde bulunduklarını söyledi ve “Şu an Venezuela’da cereyan eden olaylar yeni bir darbe teşebbüsünün tezahürüdür” dedi.

‘DÜŞMAN ORTAK’

Türkiye tarihinin mücadele ve savaşlarla geçtiğini ve bundan Venezuela’nın çıkaracağı çok ders olduğunu söyleyen Büyükelçi, “Biz Türkiye’nin tarihine ve tarihsel çeşitliliğine saygı duyuyoruz, bu çeşitlilikten öğreneceğimiz çok şey var. Darbe girişimine tepki gösteren ilk ülke biz olduk. Bizim Türkiye’den beklentimiz; Venezuela’nın kalkınma projesinde daha çok destek vermesi. Düşman ortak. Bu tarihi kriz bize ders niteliğinde. Biz sanıyorduk ki bir çok dostumuz var. Bu sayede yeni dostları keşfettik” dedi.

'MADURO NORMAL BİR ŞEY YAPIYOR'

Büyükelçi Jose Gregorio Bracho Reyes, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD'li diplomatların ülkeyi terk etmesi için süre vermesine ilişkin de "Bu normal. Bir hükümet ulusal egemenliğe saygı duymuyorsa Maduro normal bir şey yapıyor. 72 saat içinde terk edilmezse gerekli şeyi hükümet yapacaktır. Ben burada Bolivarcı hükümeti Türkiye'ye karşı temsil ediyorum. Benim burada uluslararası normlara uymadığımı düşünün, ki bu hiçbir zaman olmayacak, beni buradan göndereceklerdir. Bu kurallara uymazsak vahşiliğe, barbarlığa teslim oluruz" ifadelerini kullandı.