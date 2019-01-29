Venezuela Başsavcısı'ndan Yüksek Mahkeme'ye çağrı: Guaido'yu durdurun

Venezuela Başsavcısı Tarek Saab, ABD'nin 'Venezuela Devlet Başkanı' olarak tanıdığı Juan Guaido'ya karşı soruşturma açmak istediğini duyurdu. Saab Venezuela Yüksek Mahkemesi'ne çağrıda bulunarak Guaido'nun durdurulmasını istedi.

Venezuela Başsavcısı Tarek Saab, ABD Başkanı Donald Trump tarafından "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanınan Juan Guaido'ya karşı çağrıda bulundu.

Venezuela Yüksek Mahkemesi'nden Guaido için "ülkeden çıkış yasağı ve mal varlıklarına el koyma" talep eden Saab, "Venezuela'nın yurtdışındaki mal varlıklarına el konulması" ve "Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesi" sebebiyle soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.

Daha önce Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "ABD diplomatlarına ya da Venezuela demokratik lideri Juan Guaido'ya yönelik herhangi bir saldırıya 'ciddi bir karşılık' verilecek" diyerek Venezuela'yı tehdit etmişti.

ABD yönetimi Venezuela'ya yönelik yeni yaptırımlar getirirken, Venezuela'ya karşı "askeri seçeneğin" de masada olduğu konuşuluyor.