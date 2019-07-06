Venezuela bağımsızlık gününü kutladı

Venezuela'da bağımsızlık ilanının 208'inci yıl dönümü ve Bolivarcı Ulusal Silahlı Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle askeri geçit töreni ve sivil yürüyüş düzenlendi. Törende konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki tüm siyasi aktörlere diyalog çağrısı yaptı.

Venezuela'da bağımsızlık ilanının 208'inci yıl dönümü ve Bolivarcı Ulusal Silahlı Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları vesilesiyle askeri geçit töreni ve sivil yürüyüş düzenlendi. Askeri geçit töreninde konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Bu tarihi günün gerçek ve asıl kurtarıcıları Bolivar Devrimi ve liderimiz Hugo Chavez'dir" dedi. Ülkede yeni askeri tatbikatların başladığını duyuran Maduro, "İçinde bulunduğumuz savaş sürecinde dinlenme gibi bir durumumuz yok. Biz tarihin haklı tarafında yer alıyoruz ve mücadeleye hazırız" diye konuştu. Maduro, ülkedeki siyasi kutuplaşmanın bitmesi adına tüm siyasi aktörlere diyalog çağrısında bulundu. ABD destekli muhalif lider Juan Guaido ise aynı gün Caracas'ta bulunan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ofisi önünde Bolivar Devrimi karşıtı protesto gerçekleştirdi.