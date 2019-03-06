Venezuela Almanya Büyükelçisine 48 saat süre verdi

Venezuela, Almanya'nın büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdi.
Venezuela, Almanya'nın Karakas Büyükelçisi Daniel Martin Kriener'i istenmeyen kişi ilan etti. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza tarafından açıklanan kararda Daniel Kriener’in ülkenin içişlerine müdahale ettiği belirtildi.
Alman büyükelçi son olarak darbe girişiminin başındaki isim Juan Guaido'yu Karakas'a dönüşünde havaalanında karşılamış ve burada Guaido ile birlikte basına açıklamalarda bulunmuştu.
Almanya, Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis başkanı Juan Guaido'yu tanıdığını açıklayan Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.