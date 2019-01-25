Venezuela ABD’deki Büyükelçiliğini kapatıyor, diplomatlar ülkeye çağrıldı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkenin ABD’deki büyükelçilik ve konsolosluklarını kapatma talimatı verdi. Maduro ABD’deki diplomatik personeli de ülkeye çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın muhalefet lideri Juan Guaido’yu “geçici devlet başkanı” olarak tanımasının ardından Venezuela ABD’deki tüm diplomatik temsilciliklerini kapatıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bugün yaptığı açıklamada ABD’deki Venezuela Büyükelçiliği'ni ve tüm konsolosluklarını kapatma talimatı verdi.

2019 adli yılı açılışında konuşan Maduro "ABD'deki büyükelçiliğimizi, bütün konsoloslukları kapatma kararı aldık. Bütün diplomatik personeli de geri çağırıyoruz. Cumartesi günü gelecekler" dedi.

Maduro dün başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan Venezuelalılara seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.



Maduro bugün yaptığı konuşmada, ABD’nin Venezuela cumhuriyetini yok etmek ve anayasaya aykırı bir başkan ilan etmek istediğini belirterek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bunu organize edip talimatını verdiğini söyledi.

Telesur’da yer alan habere göre, Maduro Uruguay ve Meksika hükümetlerinin Venezuela’ya yaptıkları iç diyalog çağrısına destek verdi. Venezuela Devlet Başkanı “Bütün zorluklara göğüs gerebilirim çünkü halkın gücünün yanımda olduğunu biliyorum” diye konuştu.

