Venezuela ABD’de işgal planlarının tartışıldığı toplantıyı kınadı

Venezuela’nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, Washington’da 10 Nisan’da yapılan ve Venezuela’ya askeri müdahale planlarının tartışıldığı yuvarlak masa toplantısını kınadı.

Venezuela’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Moncada 10 Nisan’da Washington’da gerçekleştirilen gizli toplantıda ABD’nin Venezuela’yı işgal planlarının tartışıldığını söyledi.

Moncada toplantıya katılanların daha önce Nikaragua’daki savaş eylemlerini planlayan kişiler olduğunu belirtti.

ABD’nin başkenti Washington DC’de 10 Nisan tarihinde “Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi” tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısında ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahale planının ele alındığı GrayZone adlı haber sitesinde gazeteci Max Blumenthal’in haberiyle ortaya çıkmıştı. Venezuela hükümeti konuyla ilgili uluslararası adli makamlara başvuracağını açıklamıştı.

Venezuela BM Daimi Temsilcisi Moncada sözkonusu toplantıyı kınayarak “Toplantının en kötü tarafı da katılanların arasında daha önce açıkça ABD ve Kolombiya’ya yardım için Venezuela’ya girecek Venezuelalı ve Kolombiyalı paralı askerlerden oluşan bir orduyu desteklediğini açıklayan Roger Noriega gibi isimlerin yer almasıdır. Bu plan gerçekleşirse ABD Venezuela’nin bir parçası olan ‘kurtarılmış topraklar’ı işgal edecektir, aynı Libya’da olduğu gibi” dedi.

Moncada toplantıya katılan ABD’li diplomat Roger Noriega’nın ABD’nin yeni Venezuela temsilcisi Elliot Abrams’la birlikte Nikaragua’da savaş çıkarma konusunda deneyimli olduğunu söyledi.

ABD’nin Venezuela hakkında tek bir sözünün dahi inandırıcılığı olmadığını vurguladığı konuşmasında Moncada, “Onlar bir liderin öldürülmesini, askeri darbeyi, Venezuela’nın iç savaşa sürüklenmesini ve paralı askerler ordusunu destekliyorlar” dedi.