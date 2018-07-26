Venezuela 20 Ağustos'tan itibaren yeni para birimini kullanacak

Venezuela, yeni para birimini 20 Ağustos'tan itibaren kullanmaya başlayacak. Yeni para, Venezuela'nın dijital para birimi Petro'ya bağlı olacak.

Venezuela beş sıfır atacağı yeni para birimini 20 Ağustos'tan itibaren kullanmaya başlayacak. Yeni para birimi, Venezuela'nın dijital parası Petro'ya bağlı olarak tasarlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivar yerine gelecek yeni para biriminin isminin Bağımsız Bolivar olacağını duyurdu.

Atılan bu adımla ülke ekonomisinin istikrar kazanacağını ve mali durumda radikal bir değişim olacağını söyleyen Maduro, "Üretken, çeşitli ve sürdürülebilir bir ekonomik düzen doğmak zorunda" diye konuştu.

Petro'nun "teknolojik ve mali olarak destekleneceğini" söyleyen Maduro, dijital para biriminin ulusal ve uluslararası ekonomik faaliyette kullanılacağını belirtti.

Maduro, petrole dayalı ekonomik sistemin Venezuela'nın geleceği olamayacağını da vurguladı.