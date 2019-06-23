Venedik Belediye Başkanı'ndan UNESCO'ya çağrı: Kenti kara listeye alın

Venedik'te bir yolcu gemisinin turist teknesine çarpmasının ardından Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, UNESCO'ya kenti kara listeye alma çağrısında bulundu. Brugnaro, Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli başta olmak üzere İtalya hükümetini eleştirdi.

Venedik'te bir yolcu gemisinin turist teknesine çarpması sonucu dört kişinin yaralanmasının ardından kentin belediye başkanı Luigi Brugnaro, UNESCO'nun şehri kara listeye alması gerektiğini söylerken, Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli'yi sert dille eleştirdi.

The Guardian'da yer alan habere göre Radio 24'e konuşan Brugnaro, "Kentin kara listeye alınması için UNESCO'ya yazılı başvuruda bulunacağız. Venedik tehlike altında ve hepimiz kendimizi tehlikede hissediyoruz" dedi.

Toninelli'nin Giudecca Kanalı'ndaki yoğun trafiğe karşın yolcu gemilerinin geçmesine hâlâ izin verdiğini söyleyen Brugnaro, şehrin İtalya hükümetine güven duymadığını belirtti. Toninelli'de gördüğü kibri başka kimsede görmediğini ifade eden Brugnaro, "Bakan, bizimle aynı görüşte olduğuna dair bir izlenim oluştururken aynı zamanda turist teknelerini kaldırma gibi önerilerde de bulunuyor" diye konuştu.

Beş Yıldız Hareketi üyesi Toninelli, kazanın ardından deniz yoluna bir çözüm getirileceğini açıklamıştı.

DENİZ TRAFİĞİNE TEPKİLER BÜYÜYOR

Kazanın ardından kentte büyük çaplı eylemler düzenlendi. Venedikliler arasında yolcu gemilerinin şehrin dokusunu ve günlük hayatını bozduğuna ilişkin yaygın bir görüş hakim. Kentte turizm krizi uzun süredir gündemdeki yerini koruyor.

SOKAK RESSAMI BANKSY RESMETMİŞTİ

Sokak ressamı Banksy, geçen ay Venedik Bienali'nde açtığı kaçak tezgahta dev yolcu gemilerini hedef alan bir resmini sergilemişti. Resimde kent limanında turist teknelerinin etrafında toplandığı dev bir yolcu gemisi bulunuyordu. Banksy'e sergi sırasında güvenlik güçleri müdahale ederek uzaklaştırmıştı.