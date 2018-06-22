Velayeti: Suriye ABD'nin ikinci Vietnam'ı olacak

İranlı yetkili Ali Ekber Velayeti, Suriye için 'ABD'nin ikinci Vietnam'ı olacak' dedi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in üst düzey danışmanı Ali Ekber Vesayeti, Suriye'deki ABD varlığına ilgili konuştu.

Fars'ın haberine göre Velayeti, "ABD'liler IŞİD'i ve El Nusra'yı kendileri yarattılar ve şimdi Fırat'ın doğusunu işgal ettiler" dedi.

Tahran'da gazetecilere konuşan Velayeti, "Suriye ve doğu Fırat'ın ABD için ikinci bir Vietnam olacağını bilmeliler" ifadelerini kullandı.

Suriye yönetimi ABD askeri varlığının kendi izinleri olmadan ülkede bulunduğunu ve ülkeden çekilmesi gerektiğini söylüyor. Buna karşın ABD, "IŞİD tehdidi bitse bile" Suriye'den çekilmeyeceğini duyuruyor.