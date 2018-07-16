Velayeti: Rusya, İran'ın enerji sektörüne 50 milyar dolar yatırım yapmaya hazır

İran'nın dini lideri Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Rusya'nın İran'ın enerji sektörüne 50 milyar dolar yatırıma hazırlandığını duyurdu.

Rusya'yla ilişkilere dair konuşan İran'nın dini lideri Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Rusya'nın İran'ın enerji sektörüne 50 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söyledi.

Financial Times'ın haberine göre Velayeti, geçen hafta yaptığı Moskova ziyaretinde Moskova ve Tahran'ın ekonomik işbirliğini genişlettiğini ve Rusya'nın İran'ın enerji sektörüne milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Velayeti, "Rusya, İran'ın petrol ve gaz sektörlerine 50 milyar dolar yatırım yapmaya hazır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ali Ekber Velayeti, perşembe günü Moskova'da bir araya gelmişti.

Bu görüşme, Rus liderin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Kremlin'de yaptığı görüşmeyi izlemişti.