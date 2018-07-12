Velayeti: Rusya İran petrolüne yatırım yapmaya hazır, üçlü zirve yakında Tahran'da

İran dini lideri Hamaney'in dış politika danışmanı Ekber Velayeti, dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi sonrasında Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin Suriye konulu bir sonraki zirvesinin Tahran'da gerçekleşeceğini söyledi. Velayeti, Rusya'nın İran petrolüne yatırım yapmaya hazır olduğunu söyledi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dış politika danışmanı Ekber Velayeti, İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Ruhani, Putin ve Erdoğan'ın Suriye konulu bir sonraki üçlü görüşmesinin yakın zamanda İran'ın başkenti Tahran'da yapılacağını söyledi.

Ruhani, Putin ve Erdoğan'ın Suriye'deki çatışmaların sonlanması amacıyla yaptığı son üçlü görüşme, nisan ayında Ankara'da gerçekleşmişti.

Velayeti'nin bu açıklaması, Rusya lideri Putin'le dün Moskova'da yaptığı görüşmeyi izledi.



Sputnik'in aktardığına göre, İranlı danışman ayrıca, Putin'le görüşmesinin "çok yapıcı ve dostça" geçtiğini söyledi. Rusya'nın İran'ın petrol sektörüne yatırım yapmayı istediğini belirten Velayeti, şöyle devam etti: "Liderimiz (Hamaney) stratejik ortağımız olarak Rusya'yla ilişkilerimizin geliştirilmesine önem veriyor. Bu yol devam edecek. Rusya İran'ın petrol sektörüne yatırım yapmaya hazır."

Rusya'nın İran'ın petrol sektörüne yatırım yapmaya hazır olduğunu doğrudan Putin'den duyduğunu da ekleyen Velayeti, Rus şirketlerinin İran'a petrol alanında yapacakları yatırımları 50 milyar dolara kadar artırmayı planladığını kaydetti.

Velayeti ayrıca, "bu yatırım miktarının, Avrupa şirketlerinin yatırımlarının yerine geçebilecek büyük bir miktar" olduğunu ifade etti.

İran resmi haber ajansı İRNA da, Velayeti'nin dün Moskova’da ziyaret ettiği Putin'e, Hamaney'in şifahi ve Cumhurbaşkanı Ruhani’nin yazılı mesajını ilettiğini duyurdu.

Putin, Velayeti ile görüşmesinden sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüş, Netanyahu görüşmeden sonra Suriye Devlet Başkanı Esad'la bir sorunları olmadığını, Suriye'deki İran güçleriyle sorunları olduğunu açıklamıştı. Rusya'nın Tel Aviv'e, İran güçlerinin İsrail sınırından çekilmesi için çaba gösterme sözü verdiği ifade edilmişti.

