Ve New York Times da yazdı: 'Yardım' kamyonlarını Maduro yaktırmadı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, geçen ay Venezuela'ya zorla sokulmaya çalışılırken sınırda yanan ABD’nin ‘yardım’ kamyonlarının Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlı kuvvetler tarafından yakılmadığının ortaya çıktığını belirtti.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT) dün yayımladığı haberde Venezuela’da Maduro muhaliflerinin ve ABD yetkililerinin "Maduro'nun emriyle sınırdaki yardım kamyonlarının yakıldığı" iddiasının doğru olmadığını yazdı.

Daha önce yayımlanmamış yeni videolarda yer alan görüntülerin incelemesini yapan NYT’nin haberinde “yardım” konvoylarındaki yangının, Maduro'yu protesto edenlerin attığı bir molotofkokteyli yüzünden başladığının görüldüğünü kaydetti.

teleSUR daha önce ABD’nin konvoyunda yer alan bir kamyona Kolombiya sınırında gösteri yapan muhaliflerin molotof kokteyli attığı görüntüleri yayımlamıştı.



NYT, Kolombiya hükümetinin güvenlik kameralarınca çekilen yanan kamyon görüntülerini ABD makamları ve Kolombiyalı gazetecilerle paylaştığını ancak görüntülerden, alevlerin kamyonları sarmadan önceki 13 dakikalık kısmın kesildiğini aktardı.

'YANAN KAMYONLARDA YÜZ MASKESİ VE ELDİVEN VARDI'

NYT ayrıca, yanan kamyonlarda, ABD'nin iddia ettiği gibi hastanelerde kullanılacak ilaçlar değil sadece yüz maskesi ve eldiven gibi tıbbi hijyenik malzemelerin bulunduğu bilgisini de paylaştı.

Venezuela’da ABD’nin darbe girişimini destekleyen Kolombiya hükümeti, sınırda yanan kamyonlardan Maduro yönetimini sorumlu tutmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Florida Cumhuriyetçi Senatörü Marco Rubio başta olmak üzere aynı gün birçok ABD’li yetkili de “gıda ve ilaç taşıdığı” ileri sürülen kamyonların Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun emriyle yakıldığını iddia etmişti.

Bolton, Twitter'dan Maduro'yu, "Venezuela halkına yönelik gıda ve ilaçları yaktırmakla" suçlarken, Rubio da "Maduro tarafından yakılan kamyonların her biri 20 ton yiyecek ve ilaç taşıyordu. Eğer uluslararası hukuk bir şey ifade ediyorsa bu suç için yüksek bir bedel ödemek zorundadır” ifadelerini kullanmıştı.

Maduro ise hükümetinin suçlanması için kamyonların sahte bir operasyonla yakıldığını açıklamış ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez'i eleştirerek Kolombiya ile ilişkileri resmen sonlandırdığını açıklamıştı.

Venezuela hükümeti ABD’nin ülkeye müdahaleye zemin hazırlamak üzere bir “yardım şovu” düzenlediğini belirterek sözkonusu kamyonların sınırdan girişine izin vermeyeceğini duyurmuştu. Buna karşın ABD 23 Şubat tarihinde Kolombiya'nın Venezuela sınırından sözkonusu "insani yardımların” ülkeye zorla sokulmasına çalışmış, sınırda muhaliflerle hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

