Vayu Kasırgası yaklaşıyor, 300 bin kişinin tahliyesi bekleniyor

Hindistan'ın batı sahilindeki Gucarat eyaletini yarın sabah vurması beklenen Vayu Kasırgası nedeniyle yüz binlerce kişinin tahliyesine hazırlanılıyor.

Hindistan'ın batı sahilindeki Gucarat eyaletini yarın sabah vurması beklenen Vayu Kasırgası nedeniyle yüz binlerce kişinin tahliyesine hazırlanılıyor. Riskli bölgelerden yaklaşık 300 bin kişinin tahliye edilmesinin planladığı bildirildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada da Vayu Kasırgası'nın, perşembe sabahı, Porbandar ve Mahuva bölgeleri arasındaki kıyı şeridinden, saatte 135 kilometre hızla karaya ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Yetkililer, yarın sabah karaya ulaşması beklenen kasırga öncesinde yüz binlerce kişinin daha güvenli yerlere tahliye edileceğini açıkladı.

