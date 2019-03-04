Vatikan’ın gizli arşivleri açılacak

Papa Francis, Vatikan’ın Yahudi soykırımı dönemine ait gizli arşivlerinin açılacağını duyurdu.

İkinci Dünya Savaşı’nda Yahudi Soykırımı’na göz yummakla suçlanan Vatikan’ın savaş dönemine ait gizli arşivleri açılacak.

Papa Francis bugün yaptığı açıklamada, 1939-1958 yılları arasında Katolik dünyasının liderliğini yapan Papa Pius’un dönemine ait Vatikan’ın gizli arşivinin 2 Mart 2020 tarihinde açılacağını duyurdu.

Dönemin papası Pius, soykırımı görmezden gelmekle suçlanıyordu.

Vatikan ise Pius’un Nazi işgali altındaki Avrupa ülkelerinde yaşayan katoliklerin zarar görmemesi için sessiz kaldığını ancak perde arkasından yahudileri korumak için çaba sarf ettiğini savunuyordu.

Papa Francis bugün Vatikan Gizli Arşivleri'nin üyelerine yaptığı konuşmada “kilisenin tarihten korkmadığı” ifadesini kullanarak, Pius’a yönelik suçlamanın “önyargılı ve abartılı” olduğunu ileri sürdü.

Reuters’ın haberine göre Amerikan Yahudi Komitesi, 30 yıldan beri talep ettikleri gizli arşivleri açma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Komitenin Dinler Arası İlişkiler Direktörü Rabbi David Rosen, arşivlerin açılmasının ardından İsrail ve ABD’deki soykırım anma enstitülerinden uzmanların döneme dair nesnel değerlendirme imkanı elde edeceklerini söyledi.