Vatikan kürtaj protestosundan dolayı dostluk maçını iptal etti

Vatikan, kürtaj protestolarından dolayı Avusturya’daki kadınlar futbol takımının maçını iptal etti.

Bu senenin Mayıs ayında kurulan Vatikan Kadınlar Futbol Takımı’nın Avusturyalı FC Mariahilf'le yapması planlanan dostluk maçı, Avusturyalı oyuncuların Vatikan’ın kürtaj karşıtı konumunu protesto etmeleri üzerine Vatikan yönetimi tarafından iptal edildi.

Maç başlamadan önce FC Mariahilf oyuncuları Vatikan’ın kürtaj karşıtı duruşunu protesto etmek için formalarını açarak vucutlarındaki ‘benim bedenim benim kararım’ yazılarını gösterdiler.

Maçı daha başlangıcından terk eden Vatikan'ın Spor Kurumu temsilcisi Danilo Zennaro Avusturya medyasına verdiği demeçte “Oyun iptal edildi çünkü biz buraya spor yapmaya geldik, siyasal ya da herhangi bir mesaj vermek için değil” dedi.

'PROTESTO OYUNCULARIN İNİSİYATİFİYLE YAPILDI'

Konuya dair açıklama yapan FC Mariahilf, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Vatikan takımını oynamaya ikna edebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söylerken, protestonun oyuncuların kendi inisiyatifleriyle yapıldığını söyledi. FC Mariahilf, Vatikan takımını bir tane daha dostluk maçı için Viyana’ya davet etti.

Viyanalı oyunculardan biriyse protestoyu yaparken Vatikan takımının sahayı terk edeceğini düşünmediklerini söyledi.

CNA adlı katolik medya kanalında FC Mariahilf’li oyuncular, kilisenin kürtaj üzerine öğretilerini tanımayan aktivistler olarak, FC Mariahilf’in açıklamasıysa "pişman oldular" sözleriyle değerlendirildi.

Vatikan Kadınlar Milli Takımı bu yılın Mayıs ayında kuruldu. Takım FIFA tarafından henüz tanınmadığı için turnuvalara katılamıyor. Takım şimdilik sadece diğer takımlarla dostluk maçları düzenliyor.