Uyuşturucu raporu açıklandı: 2017'de 271 milyon kişi uyuşturucu kullandı

BM Dünya Uyuşturucu Raporu'nu yayınladı. Rapora göre, 2017 yılında dünyada 271 milyon kişi uyuşturucu kullandı.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC), iki yılda bir yayınladığı rapora göre, 2017 yılından dünyada 271 milyon kişi uyuşturucu madde kullandı.

Bu sayı 15-64 yaşlarındaki nüfusun yüzde 5,5 ine denk düşüyor.

Rapordaki bir diğer veriye göre, dünyada 35 milyon kişi uyuşturucu madde kullanım bozuklukları yaşarken, her yedi kişiden biri tedavi edilebiliyor.

TÜRKİYE UYUŞTURUCU MADDELERİN EN ÇOK YAKALANDIĞI DÖRDÜNCÜ ÜLKE

Yayınlanan raporda uyuşturucu ve yatıştırıcı maddelerin en çok yakalandığı ülke İran olarak açıklandı. İran'ı sırası ile Afganistan, Pakistan ve Türkiye izliyor.

EROİN VE MORFİN TÜRKİYE VE BULGARİSTAN ÜZERİNDEN AVRUPA'YA ULAŞIYOR

2017 yılında iki kat artan eroin ve morfin yakalanma oranı 24 tona ulaştı.

Rapora göre, Avrupa'da kullanımı artan eroin ve morfin trafiği Türkiye ve Bulgaristan üzerinden gerçekleşiyor.

KOKAİN ÜRETİMİ TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK ORANINA ULAŞTI

Raporda, 2017 yılında tüm zamanların en yüksek kokain üretiminin gerçekleştiği de belirtildi.

Yine rapora göre, Kuzey Amerika, Batı ve Orta Avrupa, Güney Amerika ve Okyanusya’da kokain kullanımı giderek artıyor.

2017'DE 585 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2017'de uyuşturucu madde kullanımından dolayı hayatını kaybeden 585 bin kişinin üçte ikisinin ölüm sebebinin opioidler olduğu kaydedildi.