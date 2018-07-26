Üst düzey Çinli yetkililerden Afrika'ya 10 yılda 79 ziyaret

Çin yönetiminin üst düzey isimleri son 10 yılda Çin'e 79 ziyaret gerçekleştirdi. En çok ziyaret edilen yerse Güney Afrika oldu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, göreve geldiği 2013 yılında ilk yurtdışı ziyaretini Kongo ve Güney Afrika'ya yapmıştı. Şi, ikinci göreve gelişinde de ziyaretlerine dört Afrika ülkesiyle başladı.

Üst düzey Çinli yetkililerin Afrika'ya ziyaretlerini giderek artırdıkları, son 10 yılda 43 farklı Afrika ülkesine 79 ziyaret gerçekleştirildiği aktarılıyor.

EN ÇOK ZİYARET GÜNEY AFRİKA'YA

Çin, Afrika ile ekonomik ve askeri ilişkilerini geliştirirken, en çok ziyaret edilen ülkelerin başında Güney Afrika geliyor.

Çinli yetkililerin sekiz kere ziyaret ettiği Güney Afrika, Çin'in en çok doğrudan yatırım yaptığı Afrika ülkesi konumunda.

Güney Afrika ziyaretlerinde yalnızca Güney Afrika liderleriyle değil, diğer ülkelerin yönetimleriyle de görüşmeler yapılıyor.

Listede dört kere ziyaret edilen Tanzanya ve üç kere ziyaret edilen Zambiya'da üst sıralarda.

Çin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Afrika'ya karşı olumsuz yaklaşımından yararlandığı ve birebir görüşmelerle kıtadaki varlığını artırdığı aktarılıyor.