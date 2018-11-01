USAID: ABD yardımları cihatçılara gitmiş olabilir

ABD'nin yardım kuruluşu USAID'de yapılan denetimde, Irak ve Suriye'de gerçekleştirilen insani yardım programlarından "cihatçı grupların yararlanmış olabileceği" ortaya çıktı.

ABD'nin yardım kuruluşu USAID'de yapılan denetimde, Irak ve Suriye'de gerçekleştirilen insani yardım programlarından "cihatçı grupların yararlanmış olabileceği" ortaya çıktı.

USAID Genel Müfettişlik Ofisi'nin 25 Eylül tarihli denetim raporuna göre, USAID'in uluslararası kamusal organizasyonlara ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanması için aktardığı kaynaklar, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2008 yönetmeliğine uygun kullanılmamış olabilir".

'RİSKLER GEREKTİĞİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMEDİ'

"Uluslararası kamusal organizasyonların yarattığı, ABD dış yardımlarından teröristlerin faydalanması gibi riskler kapsamlı olarak değerlendirilmedi" denilen raporda, kaynak aktarılan 19 programdan yalnızca 6'sında USAID çalışanları yönetmeliğe "titiz bir şekilde" uydu.

Russia Today'in aktardığına göre, geri kalan ve Suriye'deki silahlı grupların yüksek ihtimalle faydalandığı 13 projenin toplam değeri 697 milyon dolar.

SADECE USAID Mİ?

ABD'nin resmi "yardım" kuruluşu USAID'in, kendi içinde yaptığı denetimden, cihatçı çetelerin Washington'un yardımlarından büyük ölçüde faydalandığı sonucu çıkıyor.

Öte yandan, ABD'nin cihatçı çetelere Suriye'yi hedef alan askeri müdahaleler, hava saldırıları ve istihbarat operasyonlarıyla daha büyük yardımlar sağladığı biliniyor.