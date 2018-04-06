Ürdün'den Suriye açıklaması: Astana görüşmeleri Cenevre'ye alternatif olamaz

Ürdün Dışişleri Bakanı, Rusya-Türkiye-İran tarafından yürütülen Astana sürecinin Cenevre görüşmelerine alternatif olamayacağını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Ürdün ziyaretinin ardından Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Suriye'ye yönelik açıklama geldi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Maas ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya-Türkiye-İran tarafından yürütülen üçlü zirvelerin ve Astana sürecinin Birleşmiş Milletler'in yürüttüğü Cenevre sürecine alternatif olamayacağı söylendi.

Suriye'de kapsamlı bir ateşkesten yana olduklarını ve Cenevre görüşmelerini desteklediklerini belirten Safedi, buna karşın Astana sürecinde kararlaştırılan Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi çözümün kendileri tarafından da istendiğini bildirdi.

İSRAİL-FİLİSTİN AÇIKLAMASI

Maas ile Safedi tarafından yapılan ortak basın açıklamasında İsrail-Filistin krizinde iki devletli çözümden yana olunduğu söylendi.

Alman bakan, "barış için umutlu olduğunu" da belirtti.

Heiko Maas, göreve gelmesinin ardından İsrail'e ziyaret gerçekleştirmişti.