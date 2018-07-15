Ürdün'den Irak önlemi: Necef'e uçuşlar durduruldu

Ürdün devlet hava yolu, protestolar sebebiyle Irak'ın Necef kentine uçuşları durdurdu.

Ürdün'ün devlet hava yolu, Irak'taki protestoların ardından önlem aldı. Irak'ın kimi yerlerinde sokağa çıkma yasakları ilan edilirken, Ürdün Necef'e uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Irak'ta yolsuzluk, yetersiz devlet hizmetleri, işsizlik ve yoksulluk gibi sebeplerle başlayan protestolar devam ediyor.

Ürdün hava yolları açıklamasında son yıllarda bölgede 9 noktaya uçuşu istikrarsızlık sebebiyle durdurmak zorunda kaldıkları söylendi.

Bu noktalar arasında Irak'ın Musul kenti, Yemen'in Sana ve Aden kentleri de bulunuyor.