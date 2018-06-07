Ürdün'de başbakanın istifası eylemleri durdurmadı

Ürdün'de vergi artışları ve yakıt fiyatlarının yüksekliği sebebiyle başlayan eylemlerin ardından Ürdün Başbakanı Hani Mülki istifa etmişti.
Başbakanın istifasının ardından Ürdün Kralı, eski Dünya Bankası Ömer el-Rezzaz'ı başbakan olarak atamıştı.
Hükümet değişikliğine karşın Ürdün'de sokak eylemleri yatışmadı.
Eylemler binlerce kişinin katılımıyla devam ederken, vergi artışının özellikle yoksulları hedef alıyor olması tepki çekiyor.
Ürdün halkının karşı çıktığı vergi artışı IMF tarafından destekleniyor.