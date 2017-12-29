Ürdün ve İsrail, ‘Ölü Deniz-Kızıl Deniz Projesi’ için yeniden görüşmelere başladı

Ürdün ve İsrail hükümetlerinin iki denizi birbirine bağlayacak olan “Ölü Deniz-Kızıl Deniz Projesi”ni canlandırmak için görüşmelere yeniden başladığı bildirildi.

Tel Aviv’de bulunan diplomatik kaynaklar, 24 Temmuz’da Ürdün’ün başkenti Amman’da İsrail Büyükelçiliği’nde açılan ateş sonucu 2 Ürdünlü'nün öldüğü 2 kişi de yaralandığı olayın ardından 2 ülke arasında patlak veren krize rağmen, Ürdün ve İsrail hükümetlerinin iki denizi birbirine bağlayacak olan “Ölü Deniz-Kızıl Deniz Projesi”ni canlandırmak için görüşmelere yeniden başladığını bildirdi.

Kaynaklar, görüşmelerin kriz yüzünden İsrail’in kararı ile dondurulduğunu aktardı. Bunun yanı sıra, bugün İsrail’in Amman Büyükelçiliği’nin hâlâ kapalı olduğunu da belirtti.

İsrail, Filistin yönetimi ve Ürdün’ün yer aldığı proje kapsamında inşa edilecek olan kanalda Kızıldeniz, Akdeniz ve Ölü Deniz arasında bir bağlantı kurulması hedefleniyor.