Ürdün meclisinde intihar girişimi

Ürdün’de bir kişi, hükümet için güven oylaması yapıldığı sırada meclis balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Ürdün’de Ömer Razzaz’ın kurduğu hükümet için mecliste yapılan güven oylaması sırasında intihar girişimi yaşandı.

Meclisin üst katında güven oylamasını izleyen bir Ürdün vatandaşı, ülkenin başbakanı Ömer Rezzaz ile konuşmasına izin verilmemesi durumunda kendini balkondan aşağı atacağını söyledi.

Rezzaz’ın aşağı atlamaması için ikna etmeye çalıştığı Ürdünlü vatandaş, bir anda aşağı atladı.

Milletvekilleri ve personel şahsı havada yakalayarak zarar görmesini engelledi.

Ürdün Başbakanı Ömer Rezzaz’ın, olayın ardından vatandaşla görüştüğü belirtildi.

