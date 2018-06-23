Ürdün Kralı'nın ABD ziyareti başladı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Washington ziyaretinin ilk gününde ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Savunma Bakanı James Mattis, Hazine Bakanı Mnuchin ve Ticaret Bakanı Ross ile görüştü. Pazartesi günü Trump ile bir araya gelecek.

Ürdün Kralı 2. Abdullah dört gün sürecek olan Washington ziyaretinin ilk gününde dışişleri bakanı, savunma, hazine ve ticaret bakanlarıyla görüştü. 2. Abdullah Pazartesi günü de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile dün öğle yemeğinde bir araya gelen Ürdün Kralı’nın ABD ziyareti, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinin hemen ardından gerçekleşiyor. Merkel 2. Abdullah ile görüşmesinde İran karşıtı mesajlar vermişti. Ayrıca ziyaret, Ürdün'de ekonomik koşullara tepkilerin yükseldiği ve protestoların ardından hükümetteki değişikliğin yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Kral 2. Abdullah, Pompeo’nun yanı sıra ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile de görüştü. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin ve Serbest Ticaret Anlaşmasının ele alındığı bildirildi.

SURİYE PLANLARI ve FİLİSTİN

Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner’ın Kral 2. Abdullah ile Çarşamba günü Ürdün’ün başkenti Amman’da Suriye’de “barış planı” üzerine bir görüşme yaptığı biliniyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ülkesinin güneyinde bir harekata hazırlandığı ve ABD’nin Rusya ve Ürdün’le anlaşmaya varılan “gerilimi azaltma bölgeleri”ni gerekçe göstererek buna karşı çıktığı biliniyor.

Washington’daki Ürdün Konsolosluğu’ndan yapılan açıklamada Kral 2. Abdullah’ın Pompeo ile görüşmesinde Filistin-İsrail barış görüşmelerinde “iki devletli çözüm” ile Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti kabul edilmesini gündeme getirdiği belirtildi.

Öte yandan Filistin konusunda ABD ile birlikte yürütülecek bir planın Ürdün’de ayaklanmalara yol açacağı da ifade ediliyor.

Kral 2. Abdullah ABD Savunma Bakanı James Mattis ile de görüştü. Görüşmenin ana gündeminiyse Suriye konusu oluşturdu. Kral 2. Abdullah’ın Suriye’de siyasi çözümü Cenova süreci üzerinden gerçekleştirmenin önemini vurguladığı belirtilirken, Suriye’nin güneybatısındaki “gerilimi azaltma bölgesi”nin korunması gerektiğini söylediği ifade edildi.