Ürdün Kralı Trump'la görüşecek

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD'ye resmi ziyaret düzenlemek üzere yola çıktı. Ürdün Kralı ziyareti kapsamında ABD başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ABD'ye düzenleyeceği resmi ziyaret kapsamında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Pazartesi günü düzenlenmesi beklenen görüşmede Ürdün Kralı ve Trump'ın ikili ilişkiler ile bölgesel konular ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.

Öte yandan, Kral 2. Abdullah bir kaç gün sürecek resmi ziyareti kapsamında, ABD yönetiminden yetkililer ile ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Ürdün Kralı ile görüşme gerçekleştirmiş, görüşmede İran'a karşı mesajlar verilmişti.