'Ürdün, Filistin ve Suudi Arabistan İsrail'i Türkiye konusunda uyardı'

Ürdün, Filistin ve Suudi Arabistan'ın ayrı ayrı İsrail'le yapılan görüşmelerde İsrail'i Türkiye konusunda uyardığı belirtiliyor.

İsrail basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin, İsrail'le yaptıkları ayrı ayrı görüşmelerde Türkiye'ye ilişkin uyarılarda bulundu.

Haaretz'in haberine göre görüşmelerde üç ülke de İsrail'e Türkiye'nin "Kudüs'ün Arap mahallelerinde etkisini artırdığını" belirterek, bunun "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kudüs meselesini sahiplenme girişiminin bir parçası" olduğunu belirttiler.

İsrailli kaynaklar, yanıt olarak Türkiye'nin artan etkisinden haberdar olduklarını ve Türkiye'nin çabalarını bir yıldan uzun süredir takip ettiklerini söylediler.

Habere göre Filistinli yetkililer, Türkiye'nin Doğu Kudüs'te etkisini artırmak istemesiyle ilgili kaygılarını ilettiler. Filistin yönetimi, Türkiye'nin İslami örgütlere bağışlar ve AKP'ye yakın grupların bölgeye gezileriyle etkisini artırmaya çalıştığını belirtti.

İsrailli savunma yetkililerine göre bu girişimler 2017 yılında zirveye ulaştı. Aktarıldığına göre "yüzlerce Türk vatandaşı 'kentin içinde ve etrafında kalıcı varlık haline geldiler' ve cuma namazlarının ardından El Aksa etrafında polis güçleriyle çatışmalara girdiler".

İsmi verilmeyen bir İsrailli polis yetkilisi, bu kişilerin emlak satın almaya çalıştığını ve siyasi konumlarını güçlendirmeye çabaladığını belirtti.

Filistin yönetiminin başka bir ülkenin kendileri adına Doğu Kudüs'ü sahiplenmesini istemediği, bu sebeple durumdan şikayetçi olduğu kaydediliyor.