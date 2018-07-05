Ürdün BM teklifini geri çevirdi: Suriyeli sığınmacılara sınırlar kapalı

Ürdün, Birleşmiş Milletler'in Suriyeli sığınmacıları ülkeye alma teklifini geri çevirdi. Sınır kapılarının açılmayacağı duyuruldu.

Birleşmiş Milletler, Ürdün sınırına gelen 320 bin Suriyeli sığınmacının ülkeye kabul edilmesini talep etti. Buna karşın Ürdün sınır kapılarının açılmayacağını duyurdu.

Ürdün açıklamasında Suriyeli sığınmacıların ülkeye alınmamasına gerekçe olarak güvenlik riskleri gösterildi.

Suriye ordusunun Dera'da cihatçılara karşı yürüttüğü operasyon sebebiyle bölgede sığınmacı krizi yaşanıyor.

Cihatçılar, halkın eylemlerine rağmen silah bırakmayı ve müzakere yapmayı kabul etmiyor.

Suriyeli sığınmacılar, Ürdün ve İsrail sınırında insani kriz yaşıyor.