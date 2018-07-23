Ürdün Beyaz Miğferler'in İsrail'den geldiğini onayladı

Ürdün, Beyaz Miğferler'in İsrail'den Ürdün'e geçtiğini doğruladı. Beyaz Miğferler üyelerinin Batı ülkelerine gönderileceği söyleniyor.

El Kaide ile birlikte hareket ettiği bilinen Beyaz Miğferler üyeleri, Suriye ordusunun güneye ilerlemesi üzerine İsrail tarafından Suriye'den çıkartıldı.

800 kadar Beyaz Miğferler üyesinin Ürdün'e geçtiği açıklandı. Açıklamayı doğrulayan Ürdün, kısa bir sürenin ardından Beyaz Miğferler'in Batı ülkelerine gönderileceğini açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Aymen Safadi, konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u bilgilendirdi.

Beyaz Miğferler'in tahliyesine ABD ve İngiltere aracılık etmişti. Beyaz Miğferler, Suriye'de ABD provokasyonlarında önemli rol oynamıştı.