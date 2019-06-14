Umman Körfezi ısınıyor: Çin'den ABD'nin hedefindeki İran'a destek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Körfezi’nde yaşanan saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu. ABD'nin İran'a yönelik suçlamalarının ardından Çin'den İran'a destek açıklaması geldi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran'la ilişkilerini geliştirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı açıklamayla Umman Körfezi’nde yaşanan saldırıların arkasında İran'ın olduğunu iddia etti.

ABD ordusu tarafından yayımlanan bir videoyla, körfezde hasar alan gemilerin etrafında İran Devrim Muhafızları'nın görüldüğü öne sürüldü.

Videoda görülen kişilerin İran bağlantılı olduğuna dair bir kanıt sunulmazken, İran Norveç ve Japonya'ya ait gemilere kendileri tarafından saldırı yapıldığı iddiasını reddetti.

ÇİN'DEN İRAN'A DESTEK

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran'a destek açıklaması yaparak, "Durum nasıl gelişirse gelişsin İran'la ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Xinhua'nın aktardığına göre Şi, ABD ile kriz yaşayan İran'ın yanında olmaya devam edeceklerini açıkladı.

ABD BÖLGEDE GERİLİMİ ARTIRIYOR

Birleşmiş Milletler'den gelen açıklamalarda, bölgede huzurun korunması istenirken, Rusya Umman Körfezi'nde yaşanan olayların İran'a karşı baskı aracı olarak kullanılmamasını istedi.

ABD, saldırıların arkasında İran'ın olduğu iddiasını sürdürerek, bölgedeki askeri varlığını artırıyor.