Uluslararası sermaye 'gelişmekte olan' ülkelerden kaçıyor

Uluslararası Finans Enstitüsü, 'gelişmekte olan ülkeler'den sermaye çıkışının Mayıs ayında 12,3 milyar dolara çıktığını açıkladı. Yılın ilk 5 ayında portföy akışlarının önceki yılki 134 milyar dolar seviyesinden 46 milyar dolara gerilediğine ve bunun keskin bir düşüşü gösterdiğine dikkat çekildi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından hazırlanan raporda, "gelişmekte olan ülkeler"den fon çıkışının Mayıs ayında 12,3 milyar dolara ulaştığı, söz konusu çıkışlarda, ülkelerin yapısal kırılganlıklar, ABD'nin gümrük vergisi tehditlerini yinelemesi ve Avrupa'daki siyasi belirsizlik gibi unsurların bileşiminin etkili olduğu vurgulandı.

IIF’e göre geçen ay gerçekleşen fon çıkışlarına bakıldığında en büyük hareketlenme 8 milyar dolarla Asya’da gerçekleşirken bunu 4.7 milyar dolarla Afrika ve Orta Doğu takip ediyor.

IIF’in raporunda "Birtakım etkenlerin iş başında olduğu görülüyor. Bunlar, Arjantin ve Türkiye 'deki finansal sıkışma, Brezilya' daki kamyoncu grevleri, ABD'nin yaptırım tehditleri ve misilleme eylemleri, İtalya ve İspanya' daki siyasi belirsizlikler, kendine özgü yerel dinamiklere yaslanan gelişmeler" ifadeleri yer aldı.

Yıllık portföy akışları hala 46 milyar dolar seviyesinde olsa da, 2017 yılının aynı döneminde kaydedilen 134 milyar dolarla karşılaştırıldığında keskin bir düşüş olduğu görülüyor.