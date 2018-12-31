Uluslararası Gazeteciler Federasyonu: 2018'de 94 gazeteci öldürüldü

2018 yılında 94 gazeteci ve medya mensubunun öldürüldüğü açıklandı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), 2018’de 94 gazetecinin ve medya mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

Brüksel merkezli IFJ’nin raporunda, gazetecilerin öldürülme oranında son üç yıldır görülen düşüş eğilimi 2018’de tersine döndüğü kaydedildi.

Rapora göre geçen yıl dünya genelinde öldürülen gazeteci ve medya mensubu sayısı 82.

Başta Afganistan, Suriye ve Yemen gibi ülkelerdeki savaş ve radikalizmin en fazla can kaybına neden olduğu kaydedilen raporda, aynı zamanda bağımsız basına karşı hoşgörüsüzlük, popülizm, yolsuzluğun da gazetecilerin öldürülmesine yol açtığının altı çizildi.

Rapora göre 32 gazetecinin öldürüldüğü Asya Pasifik bölgesi en ön sırada yer alırken, bunu Kuzey ve Güney Amerika bölgesi (27), Orta Doğu (20), Afrika (11) ve Avrupa (4) takip etti.