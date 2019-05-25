Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nden Rusya kararı

BM Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, geçen Kasım ayında Kerç Boğazı’nda Rusya’nın karasularını ihlal ettikleri için el koyduğu üç Ukrayna gemisinin iadesini ve tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin serbest bırakılmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Rusya tarafından geçen Kasım ayında Kerç Boğazı’nda karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin serbest bırakılmasını ve el konulan üç Ukrayna gemisinin iade edilmesini talep etti.

Almanya’nın Hamburg kentinde görülen davada verilen kararda 24 Ukraynalı denizcinin serbest bırakılması istenirken, haklarında sürdürülen hukuki sürecin Rusya’da devam edebileceği kaydedildi. 20 yargıçtan 19’unun imza attığı karara Rus yargıç karşı çıktı.

Ukrayna, mahkemeden Rusya’nın 24 Ukraynalı denizciyi derhal serbest bırakmasına, denizcilerin Ukrayna’ya dönmelerine izin vermesine, bu kişiler hakkındaki hukuki süreci düşürerek yeni soruşturmalar açılmasından da kaçınmasına karar vermesini istemişti. Mahkeme Kiev’in ilk iki talebini uygun görürken, üçüncü talebini “makul bulduğunu ancak gerekli görmediğini” açıkladı.

BM MAHKEMESİ: RUSYA'NIN YOKLUĞU DAVAYI ETKİLEMEZ

Mahkeme iki tarafa da Kerç Boğazı’ndaki gerilimi tırmandıracak adımlar atmaktan kaçınma çağrısında bulundu. Mahkeme Rusya’nın duruşmalara katılmamasınınsa davayı etkilemeyeceğini öne sürdü.

Rusya davanın görüldüğü oturumlara katılmamış ve Almanya’daki Rusya Büyükelçiliği aracılığıyla mahkemeye ilettiği mesajda mahkemenin Kerç Boğazı’ndaki olayı ele almaya yetkisinin olmadığını açıkmıştı.

25 Kasım 2018’de Ukrayna Donanması’na ait üç gemi Karadeniz’den Azak Denizi’ne seyrederken Rus sınır muhafızlarının uyarılarına karşın Rusya’nın karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı. Rusya provokasyon olarak nitelediği olayda üç gemiye elkoymuştu.

