Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: İran Nükleer Anlaşması'na uymayı sürdürüyor

Birleşmiş Milletler'e bağlı faaliyet gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), İran'ın 2015'te imzalanan Nükleer Anlaşması'nda yer alan sınırlamalara uymaya devam ettiğini açıklayan bir rapor yayınladı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), İran'ın 2015 Nükleer Anlaşması'na uymaya devam ettiğini açıkladı.

IAEA'nın 31 Mayıs'ta yayınladığı raporda, İran'ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nda (JCPOA) yer alan sınırlamalarla hala uyumlu olduğu belirtiliyor.

İran'ın santrallere erişim izni verdiği belirtilen raporda "İran'ın nükleer santrallerine ulaşım izni vererek zamanlı ve ileriye dönük dayanışma göstermesi ek protokolün uygulanmasını kolaylaştırmış ve güven ortamı oluşturmasını sağlamıştır" ifadeleri yer aldı.

Raporda yer alan verilere göre İran'ın ağır su stoku, Şubat ayından Mayıs ayına kadar 124,8 tondan 125,2 tona yükseldi.

Mayıs ayının başında uranyum zenginleşme seviyesinin anlaşmada yer alan sınırlamayı aşacağını açıklayan İran, geçen hafta uranyum zenginleşme kapasitesini artırdıklarını belirtmişti.

ABD, 2015'te imzalanan anlaşmadan geçen yıl tek taraflı çekilmiş ve yaptırımların yeniden devreye gireceğini açıklamıştı. Anlaşmaya bağlı olan diğer ülkelerse ABD'nin tek taraflı kararını eleştirerek anlaşmaya bağlı kaldıklarını açıklamıştı.