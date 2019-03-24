Ülkesinde ifade özgürlüğü olmadığını söyleyen Mısırlı şarkıcıya konser yasağı

Ülkesinin ifade özgürlüğüne saygı duymadığını söyleyen Mısırlı şarkıcı Sherine Abdel-Wahab'ın konserlerine yasak getirildi.

Mısırlı şarkıcı Sherine Abdel-Wahab, ülkesinde ifade özgürlüğüne saygı duyulmadığını savundu. Abdel-Wahab, Mısır dışında yaptığı açıklamada, "Burada istediğimi söyleyebiliyorum. Mısır'da konuşan herkes hapse atılıyor" ifadelerini kullandı.

Ülkesinde ifade özgürlüğü olmadığını söyleyen şarkıcının, Mısır'da konser vermesi Mısır Müzisyenler Birliği tarafından yasaklandı.

Hükümet yanlısı bir avukat olarak tanınan Samir Sabri, Sherine Abdel-Wahab'ın "Mısır'a hakaret ettiğini, şüpheli grupları Mısır'ın içişlerine karışmaya çağırdığını" söyleyerek şikayette bulundu.

Geçtiğimiz yıl bir konserinde Nil Nehri'nin kirlenmesiyle ilgili bir şaka yapan Sherine, altı ay hapis cezası almıştı. Sherine, açıklamasının ardından özür dileyerek, "kötü bir şaka yaptığını" söylemişti.

Sherine Abdel-Wahab, "Bir hata yaptım. Özür dilerim. Babamız olan Mısır Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Hedef alınmış hissediyorum, ben hiçbir şey yapmadım. Mısır'ı seviyorum" diyerek özür açıklamasında bulunmuştu.