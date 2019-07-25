Ukrayna’nın alıkoyduğu Rus tankerinin mürettebatı serbest bırakıldı

Ukrayna’nın bugün alıkoyduğu Rusya’ya ait tankerin mürettebatının serbest bırakıldığı, gemininse Ukrayna’da kalacağı açıklandı.

Ukrayna tarafından İzmail Limanı'nda alıkonulan Rusya’ya ait tankerin mürettebatı serbest bırakıldı.

Tass haber ajansının aktardığına göre, Kiev’deki Rusya Büyükelçiliği sözcüsü alıkonulan tankerdeki denizcilerin serbest bırakıldıktan sonra Rusya’ya dönüş yolunda olduklarını söyledi. Büyükelçilik sözcüsü tankerinse halen Ukrayna’daki limanda tutulduğunu söyledi.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) bugün Rusya’nın Nika Spirit adlı tankerini alıkoyduğunu açıklamıştı. SBU, Nika Spirit’in geçen Kasım ayında Kerç Boğazı’nda Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimde Ukrayna gemilerinin geçişine engel olan Neyma adlı gemi olduğunu ileri sürerek tankeri bu yüzden alıkoyduğunu açıklamıştı.

Sputnik’te yer alan habere göre ise, Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova tankerde bulunan 10 denizcinin kendilerine herhangi bir suçlama yöneltilmeden ve pasaport kontrolünün ardından otobüslere bindirilerek Moldova’ya doğru hareket ettiğini söyledi. Denizcilerin oradan Moskova uçacakları kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı uygun tedbirleri almak için tankerin alıkonulmasının sonuçlarını değerlendirdiklerini açıklamıştı.

