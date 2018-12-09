Ukraynalı general: Kiev, nükleer silah üretmek için benzersiz imkanlara sahip

Ukrayna'nın NATO misyonu eski temsilcisi Pyotr Garaşuk, Kiev'in nükleer silah üretmek için benzersiz imkanlara sahip olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın NATO misyonu eski temsilcisi Pyotr Garaşuk, Kiev'in nükleer silah üretmek için benzersiz entelektüel, organizasyonel ve finansal imkanlara sahip olduğunu savundu.

Obozrevatel televizyonuna demeç veren Garaşuk, Ukrayna'nın nükleer silah üretmek için benzersiz imkanlara sahip olduğu iddiasını gündeme getirerek, Kiev'in sadece atom bombası değil, füzeler için tam teşekküllü nükleer başlıklar üretebileceğini kaydetti.

Sputnik'te yer alan habere göre, ülkedeki tek kıtalararası balistik füze fabrikasının Dnyepr'de bulunduğunu anımsatan general, 'Satana' (Şeytan) adı verilen füzenin ne ABD, ne Rusya, ne de Çin tarafından geliştirildiğini de söyledi.