Ukrayna'dan Rusya'ya uçuş yasağı

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri öncesi Moskova'yı ziyaret eden Rus yanlısı iki siyasetçinin bu eyleminin ardından Kiev Rusya'ya uçuş yasağı getirdi.

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinde başkan adayı olan Yuri Boyko ve "Muhalefet Platformu – Yaşam İçin" partisinin Politik Konseyi Başkanı Viktor Medvedçuk'un seçim öncesinde yaptığı Moskova ziyareti üzerine Ukrayna yönetimi Rusya'ya tarifesiz uçuşları yasakladı. Yasaklama kararı Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un imzasını taşıyor.

Avakov, iki muhalefet üyesinin Moskova’ya doğrudan uçmak için “Ukrayna’nın yasasında bir boşluğu kullandığını” öne sürdü ve İçişleri Bakanlığının “Ukrayna ile 'saldırgan ülke' arasındaki tarifesiz uçuşları engellemek için ülkenin hava sahasının kullanımıyla ilgili yasalarda değişiklikler başlattığını” söyledi.

Avakov bu düzenlemelerin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç gibi uluslararası kurumlar için planlanan uçuşları kapsamayacağını belirtti.

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groisman da, “Kimsenin Ukrayna devletini küçük düşürmeye hakkı olmadığı herkes için açık olmalı” dedi. Groisman bu kısıtlamaların Rusya'nın “saldırgan bir ülke” olmayı bırakacağı döneme kadar yürürlükte kalacağını vurguladı.

Yuri Boyko ve Viktor Mevdeçuk 22 Mart'ta Kiev'in Zhuliany havalimanından kalkan bir uçakla Moskova'ya gitmişti. Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev tarafından kabul edilen muhalif siyasetçiler ticari ve ekonomik ilişkilerin düzeltilmesi, doğal gaz sorunu gibi konuları görüşmüşlerdi. Görüşmeye Rus Gazprom şirketinin CEO'su Alexey Miller de katılmıştı.

Ukrayna Başsavcısı Yuri Lutsenko, Boyko ve Mevdeçuk hakkında “sınırdan yasadışı geçiş” gerekçesiyle bir soruşturma başlatılacağını söyledi.