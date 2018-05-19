Ukrayna'dan BDT'ye veda: 'Avrupa'daki gelecek bizim'

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Bağımsız Devletler Topluluğu yasal kurumlarından Ukraynalı temsilcileri geri çağırmaya yönelik kararnameyi imzaladı.

Daha önce bakanlar kuruluna Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin Belarus'un başkenti Minsk'teki kurumlarındaki mümessilliğini tamamen kapatma talimatı veren Poroşenko, şimdi de BDT yasal kurumlarından Ukraynalı temsilcilerin çekilmesi yönünde kararname imzaladı.

Sputnik'in aktardığına göre, Twitter'dan açıklama yapan Poroşenko, "BDT yasal kurumlarından tüm Ukraynalı temsilcilerin geri çağrılması yönünde kararname imzaladım. Bizim için BDT artık geri döndürülemez biçimde geçmişte kalmıştır. Avrupa'daki gelecek bizim!" ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Gürcistan ve Avrupa Birliği'ne (AB) üye Estonya, Litvanya ve Letonya'nın dışında kalan Sovyetler Birliği'ne üye 11 ülkenin yer aldığı BDT'den, Şubat 2014 yılında başkanlığını çekme kararı almıştı. Kiev, Mart 2014'te de BDT'den üyeliğini çekmek istediğini belirtmişti, ancak o zamandan beri resmi bir başvuru gelmemişti.